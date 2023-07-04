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COURT HOUSE - During the month of May 2023 the members of the Middle Township Police Department responded to or initiated (3253) calls for service, averaging (105) per day. 

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