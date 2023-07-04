COURT HOUSE - During the month of May 2023 the members of the Middle Township Police Department responded to or initiated (3253) calls for service, averaging (105) per day.
Description
Total Events
Rape
2
Aggravated Assault
8
Theft
4
Simple Assault
11
Fraud
1
Malicious Mischief
19
Sex Offense All Others
1
Narcotic Drug Laws
2
Family Offense
24
DWI
6
Disorderly Conduct
123
All Other Offenses
212
Non-Criminal Incidents
143
Fire Related
23
Deaths / Suicides
3
Lost Found Property
21
Missing Persons
7
Animal Complaints
95
MV Crash Investigations
92
Traffic Enforcement
574
Parking Enforcement
10
Traffic Related Services
9
Public Services
1216
Assisting Other Agencies
18
Police Warrants Local
11
Departmental Services
1
Administrative Duties
617
Total:
3253
MIDDLE TOWNSHIP POLICE MONTHLY ARREST REPORT
May 2023
Arrest Date & Time
Arrest Charges
Suspect Name
Age
Home Town
05/04/2023 12:00
2C:21-2.1(C) (EXHIBIT FALSE DOCUMENT AS PROOF OF IDENTIFICATION) 2C:5-2A(1) (CONSPIRACY)
PALMER, ONIKA AMMA
27
BROOKLYN, NY 11212
05/03/2023 11:16
2C:33-4.1(A)(2) (CYBER-HARASSMENT (OBSCENE MATERIAL CAUSING FEAR OR EMOTIONAL HARM))
MORALES, YARIELYZ E
19
WILDWOOD, NJ 08260
05/11/2023 11:27
2C:39-7A (CERTAIN PERSONS NOT TO HAVE WEAPONS) 2C:33-2A(1) (VIOLENT BEHAVIOR)
BARRETO, ROBERT L
54
WOODBINE, NJ 08270
05/05/2023 20:04
2C:12-1C(1) (ASSAULT BY AUTO/VESSEL - SBI/BI)
MALKOWSKI, GERALD MARK
69
PHILADELPHIA, PA 19125
05/24/2023 09:00
2C:12-1C(1) (ASSAULT BY AUTO/VESSEL - SBI/BI)
KING, JOHN
61
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/04/2023 11:15
2C:17-3B (CRIMINAL MISCHIEF)
FOTHERGILL, ROBERT R
43
SWAINTON, NJ 08210
05/28/2023 00:30
2C:12-1A (SIMPLE ASSAULT) 2C:33-4A (INCONVENIENT ANNOYANCE)
GRYKIN, DANA L
55
BERLIN, NJ 08009
05/28/2023 20:27
2C:33-4 (HARASSMENT)
GRAF, BRUCE K
69
CAPE MAY CT HS, NJ 08210
05/14/2023 06:00
2C:12-1A(1) (ATT CAUSE PURR/ KNOWLY BODILY INJURY TO ANOTHER)
MAGUIRE, SCOTT P
25
LEESBURG, NJ 08327
05/01/2023 14:05
2C:33-3A (FALSE PUBLIC ALARMS)
DOUGHTEN, ANTHONY PAUL
76
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/01/2023 14:49
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
DISHMAN, PAULA J
35
RIO GRANDE, NJ 08242
05/02/2023 01:38
ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
THOMAS, DUSTIN F
29
GREEN CREEK, NJ 08204
05/02/2023 12:33
2C:20-11B(5) (SHOPLIFTING *UNDER-RING*)
NIEDOBA, SANDRA D
64
ATCO, NJ 08004
05/02/2023 22:35
2C:33-2 (DISORDERLY CONDUCT)
SHAW, CYNETTA M
56
CAPE MAY CT HS, NJ 08210
05/03/2023 01:32
ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
JOHNSTON, LEAMING B
36
NORTH CAPE MAY, NJ 08204
05/03/2023 09:42
2C:35-10A(1) (POSS SCHD I II III IV) 2C:35-10A(1) (POSS SCHD I II III IV) 2C:39-5B (UNLAW POSS WEAP-HANDGUN) 2C:39-5B (UNLAW POSS WEAP-HANDGUN) 2C:35-5A(1) (MANUFACTURE, DIST, DISPENSE) 2C:35-5A(1) (MANUFACTURE, DIST, DISPENSE) 2C:39-4.1A (POSSES WEAPON WHILE COMMITTING A CDS CRIME) 2C:39-4.1A (POSSES WEAPON WHILE COMMITTING A CDS CRIME) 2C:39-7B (CERTAIN PERSONS NOT TO HAVE WEAPONS) 2C:39-7B (CERTAIN PERSONS NOT TO HAVE WEAPONS) 2C:35-10.5A(3) (DISTRIBUTE PRESCRIPTION LEGEND DRUG 5-1000 DOSES) 39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
SLOBODJIAN, ERIC J
50
VILLAS, NJ 08251
05/06/2023 01:50
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
NEHR, MICHAEL M
23
WILDWOOD, NJ 08260
05/06/2023 18:58 39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED) RAUH, JOHN R 62 WILDWOOD CREST, NJ 08260
05/07/2023 03:29
39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
PENNINGTON, ROBERT J
21
ERMA, NJ 08204
05/07/2023 09:48
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
BILLINGSLEY, CALVIN J
51
RIO GRANDE, NJ 08242
05/08/2023 00:50
2C:36-2 (USE PARAPHERNALIA, DP)
HILLMAN, CHRISTOPHER R
45
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/08/2023 18:01
39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
WEISGERBER, SAMUEL BRUCE
56
RIO GRANDE, NJ 08242
05/10/2023 16:33
2C:33-4A (INCONVENIENT ANNOYANCE)
PATEL, SHARDABEN
66
RIO GRANDE, NJ 08242
05/11/2023 00:48
159-2A (OBSTRUCTION OF PEDESTRIAN/VEHICULAR TRAFFIC) ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
PALM, JOSEPH A
43
RIO GRANDE, NJ 08242
05/15/2023 02:10
ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
LYALL, NICOLE K
38
RIO GRANDE, NJ 08242
05/12/2023 15:07
2C:20-11B(1) (SHOPLIFTING-TAKE, CARRY AWAY MERCHANDISE)
JONES, ERICA YVETTE
34
ATLANTIC CITY, NJ 08401
05/14/2023 20:05
39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
NESI, KIM L
64
MARMORA, NJ 08223
05/15/2023 11:15
2C:12-1B(7) (AGG ASLT-BODILY INJURY)
GOOLSBY, VIRGINIA R
48
MILLVILLE, NJ 08332
05/15/2023 13:40
2C:12-1B(5)(A) (AGG ASSLT-SMPL ASSLT-LEO)
GOOLSBY, VIRGINIA R
48
MILLVILLE, NJ 08332
05/15/2023 20:21
2C:33-4A (INCONVENIENT ANNOYANCE)
SMITH, DAQUANN M
23
GALLOWAY, NJ 08205
05/15/2023 21:29
39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
NEWDECK, JOHN J
76
NORTH WILDWOOD, NJ 08260
05/15/2023 22:40
159-2A (OBSTRUCTION OF PEDESTRIAN/VEHICULAR TRAFFIC)
EDGER, THOMAS
38
WILDWOOD, NJ 08260
05/16/2023 17:17
NCIC (NCIC WARRANT)
SHAW, SCOTT H
32
RIO GRANDE, NJ 08242
05/17/2023 08:43
2C:29-1A (OBSTRUCT ADMINISTRATION OF LAW)
ADAMS, MICHAEL ALBERT
41
ASTORIA, NY 11103
05/19/2023 08:47
159-2A (OBSTRUCTION OF PEDESTRIAN/VEHICULAR TRAFFIC)
ADAMS, MICHAEL ALBERT
41
ASTORIA, NY 11103
05/20/2023 08:51
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER) ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
BOOKER, DAVID T
61
WILDWOOD, NJ 08260
05/20/2023 12:52
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
BILLINGSLEY, CALVIN J
51
RIO GRANDE, NJ 08242
05/20/2023 17:02
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
BILLINGSLEY, CALVIN J
51
RIO GRANDE, NJ 08242
05/20/2023 22:46
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT) ATS (ATS CONTEMPT WARRANT) 39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
MCLAUGHLIN, TIFFANY T
53
DENNIS TWP, NJ 08270
05/24/2023 11:54
2C:39-4D (WEAPON POSS UNLAW PURPOSE-OTHER) 2C:39-5D (UNLAW POSS WEAP-OTHER) 2C:12-1B(2) (AGG ASSLT W/DW-BI)
WARNER, STANLEY C
40
VILLAS, NJ 08251
05/23/2023 15:25
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
MCCAFFERY, GINA M
34
DEL HAVEN, NJ 08251
05/24/2023 08:07
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
GRINER, LISAJANE A
30
WILDWOOD, NJ 08260
05/24/2023 10:50
NCIC (NCIC WARRANT)
PEERTE, CYNTHIA
63
WILDWOOD, NJ 08260
05/24/2023 14:07
2C:20-11B(5) (SHOPLIFT*DP* UNDER-RING)
POTTS, SHEILA
57
LEESBURG, NJ 08327
05/24/2023 15:14
2C:20-11B(5) (SHOPLIFT*DP* UNDER-RING)
DANTONIO, ELIZABETH D
38
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/25/2023 06:50
2C:35-10A(1) (POSS SCHD I II III IV) 2C:35-10.5 (PRESCRIPTION LEGEND DRUGS NOT IN ORIG CONTAINER)
SMYTH, ROBERT B
32
CAPE MAY CT HS, NJ 08210
05/25/2023 17:50
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
TOZER, DYLAN C
31
RIO GRANDE, NJ 08242
05/26/2023 10:56
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT) ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
MAWSON, MICHAEL F
54
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/26/2023 15:06
2C:35-10A(1) (POSS SCHD I II III IV) ATS (ATS CONTEMPT WARRANT) ATS (ATS CONTEMPT WARRANT) ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
WILLIAMS, EDWARD A
45
RIO GRANDE, NJ 08242
05/26/2023 23:02
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
COLARDO, KELLY A
45
CAPE MAY COURT HOUSE, NJ 08210
05/27/2023 14:12
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
FALCO, ANTHONY J
61
PHILADELPHIA, PA 19136
05/27/2023 16:55
ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
ARSENIO, LISA
44
RIO GRANDE, NJ 08242
05/27/2023 16:55
2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
BILLINGSLEY, CALVIN J
51
RIO GRANDE, NJ 08242
05/27/2023 18:12
ACS (ACS CONTEMPT WARRANT)
BOOKER, DAVID T
61
WHITESBORO, NJ 08210
05/27/2023 19:22
159-1 (LITTERING)
RUSSELL, JERMAINE M
34
WOODBINE, NJ 08219
05/27/2023 20:13
2C:20-11B(1) (SHOPLIFTING-TAKE, CARRY AWAY MERCHANDISE) 2C:18-3B (DEFIANT TRESPASSER)
REINOEHL, CHARLES
50
WILDWOOD, NJ 08260
05/28/2023 17:31
159-1 (LITTERING)
CHESTER, WILLIAM W
21
VILLAS, NJ 08251
05/28/2023 20:50
2C:35-10A(1) (POSS SCHD I II III IV) 2C:33-2 (DISORDERLY CONDUCT) 2C:29-1A (OBSTRUCT ADMINISTRATION OF LAW)
BARRETO, ROBERT L
55
WOODBINE, NJ 08270
05/29/2023 17:01
2C:18-2A(1) (BURGLARY-ENTER) 2C:5-5A(2) (BURG TOOLS/POSS-PURPOSE) 2C:20-3A (THEFT BY UNLAW TAKING-MOVE) ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
WYATT, DENNIS K
62
CAPE MAY CT HS, NJ 08210
05/29/2023 23:24
39:4-50 (DRIVING WHILE INTOXICATED)
TOY, ROSE M
71
REEDS BEACH, NJ 08210
05/30/2023 11:52
ATS (ATS CONTEMPT WARRANT)
HILL, ROBERT J
37
COLLINGSWOOD, NJ 08108
It should be noted that the above individuals are only charged with the above-mentioned offenses and are presumed innocent until proven guilty. This report does not contain individuals who have been charged with domestic violence related offenses. All juvenile information has also been redacted, in accordance with the law.