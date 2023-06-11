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COURT HOUSE - During the month of April 2023 the members of the Middle Township Police Department responded to or initiated (2806) calls for service, averaging (93) per day. During the month, a total of (59) individuals were arrested and/or served summonses for various offenses.

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